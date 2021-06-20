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В Беларуси за сутки при купании погибли 11 человек

20 июня 2021 11:49
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Новости Беларуси. До +33 °C. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили на 20 июня синоптики, а вот спасатели и вовсе бьют тревогу. За минувшие сутки в Беларуси при купании погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за сутки при купании погибли 11 человек-1

Уик-энд у воды не должен стать трагедией. Стоит выбирать разрешенные для отдыха места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД. Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила.

В Беларуси за сутки при купании погибли 11 человек-4

Нелишне также осмотреться: нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Важно не выпускать из виду играющих на берегу детей. Ну и понятно, что вода и алкоголь на жаре несовместимы.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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