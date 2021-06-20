В Беларуси за сутки при купании погибли 11 человек

Новости Беларуси. До +33 °C. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили на 20 июня синоптики, а вот спасатели и вовсе бьют тревогу. За минувшие сутки в Беларуси при купании погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уик-энд у воды не должен стать трагедией. Стоит выбирать разрешенные для отдыха места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД. Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила.