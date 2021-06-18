Обвязали пожарными рукавами и вытащили трактором. Вот как под Минском МЧС спасало корову

Новости Беларуси. В Дзержинском районе спасатели вытащили корову из водоема. Происшествие случилось на частном подворье в деревне Малиновка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После сообщения о ЧП, на место сразу же прибыли сотрудники МЧС. По их словам, животное практически полностью находилось в воде. Рядом стояли женщина и мужчина, которые до прибытия службы пробовали при помощи веревки вызволить животное. Однако их попытки не принесли результат. В итоге было принято решение обвязать корову пожарными рукавами, чтобы не травмировать животное.