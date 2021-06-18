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Обвязали пожарными рукавами и вытащили трактором. Вот как под Минском МЧС спасало корову

18 июня 2021 14:41
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе спасатели вытащили корову из водоема. Происшествие случилось на частном подворье в деревне Малиновка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обвязали пожарными рукавами и вытащили трактором. Вот как под Минском МЧС спасало корову-1

После сообщения о ЧП, на место сразу же прибыли сотрудники МЧС. По их словам, животное практически полностью находилось в воде. Рядом стояли женщина и мужчина, которые до прибытия службы пробовали при помощи веревки вызволить животное. Однако их попытки не принесли результат. В итоге было принято решение обвязать корову пожарными рукавами, чтобы не травмировать животное.

Обвязали пожарными рукавами и вытащили трактором. Вот как под Минском МЧС спасало корову-4

После корову вытащили с помощью трактора.

# Животные # происшествия # Фотофакт

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