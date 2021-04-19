За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы

Новости Беларуси. За пятницу и выходные – с 16 по 18 апреля – в Минской области произошло более 50 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек, один получил травмы. За 17 и 18 апреля в состоянии алкогольного опьянения задержаны 42 водителя. Еще более сотни пытались управлять транспортным средством без прав. Отличились и пешеходы – 138 нарушений ПДД. Подробнее о дорожной обстановке в обзоре Анастасии Кончиц.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

За прошедшие три дня в Минской области произошло более полусотни ДТП. Кто-то не справился с управлением, кто-то сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так ли важна причина, если результат всегда один – плачевный?

В Стародорожском районе 57-летний водитель, двигаясь по дороге вблизи деревни Оточка, не справился с управлением. Его легковушка съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, водитель превысил допустимую скорость. И эта ошибка стоила ему жизни. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одно столкновение на гравийной дороге произошло в Минском районе.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

На 22-м километре автомобильной дороги М2 Минск – Национальный аэропорт по направлению в город Минск 23-летняя жительница Минска совершила наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила телесные повреждения.

В ГАИ напоминают, что на дорогах нужно быть аккуратными и внимательными. В том числе и на гравийке. Ведь в любой момент может выбежать животное, которое поведет себя непредсказуемо.

Андрей Гладкий:

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует всем водителям транспортных средств понижать скоростной режим на дороге с гравийным покрытием, а также быть предельно бдительными на участках дороги, где установлены дорожные знаки «Дикие животные».

В Логойском районе инспекторы заметили трактор без регистрационных номерных знаков, который ехал по местной дороге. Остановиться для проверки водитель отказался и устроил настоящее бегство: пытался уйти от экипажа ГАИ по полям. Лихачом оказался 47-летний местный житель. Он был пьян.

Андрей Гладкий:

Водитель трактора пояснил, что данное транспортное средство он собрал сам из частей механизмов, которое не проходило гостехосмотр, не имеет страховки и нет регистрации. В отношении водителя составлено четыре административных протокола. Ему грозит крупный штраф, а также лишение права заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.