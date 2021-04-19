Прямой эфир

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы

19 апреля 2021 21:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За пятницу и выходные – с 16 по 18 апреля – в Минской области произошло более 50 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек, один получил травмы. За 17 и 18 апреля в состоянии алкогольного опьянения задержаны 42 водителя. Еще более сотни пытались управлять транспортным средством без прав. Отличились и пешеходы – 138 нарушений ПДД.

Подробнее о дорожной обстановке в обзоре Анастасии Кончиц.

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
За прошедшие три дня в Минской области произошло более полусотни ДТП. Кто-то не справился с управлением, кто-то сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так ли важна причина, если результат всегда один – плачевный?

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-4

В Стародорожском районе 57-летний водитель, двигаясь по дороге вблизи деревни Оточка, не справился с управлением. Его легковушка съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, водитель превысил допустимую скорость. И эта ошибка стоила ему жизни. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Еще одно столкновение на гравийной дороге произошло в Минском районе.

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-7

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
На 22-м километре автомобильной дороги М2 Минск Национальный аэропорт по направлению в город Минск 23-летняя жительница Минска совершила наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила телесные повреждения.

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-10

В ГАИ напоминают, что на дорогах нужно быть аккуратными и внимательными. В том числе и на гравийке. Ведь в любой момент может выбежать животное, которое поведет себя непредсказуемо.

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-13

Андрей Гладкий:
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует всем водителям транспортных средств понижать скоростной режим на дороге с гравийным покрытием, а также быть предельно бдительными на участках дороги, где установлены дорожные знаки «Дикие животные».

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-16

В Логойском районе инспекторы заметили трактор без регистрационных номерных знаков, который ехал по местной дороге. Остановиться для проверки водитель отказался и устроил настоящее бегство: пытался уйти от экипажа ГАИ по полям. Лихачом оказался 47-летний местный житель. Он был пьян.

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-19

Андрей Гладкий:
Водитель трактора пояснил, что данное транспортное средство он собрал сам из частей механизмов, которое не проходило гостехосмотр, не имеет страховки и нет регистрации. В отношении водителя составлено четыре административных протокола. Ему грозит крупный штраф, а также лишение права заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

За три дня в Минской области произошло 50 ДТП. Один человек погиб, ещё один получил травмы-22

Наказание суровое, но от исправности транспортного средства зависит безопасность всех участников движения. И это нужно четко помнить.

# Авария в Минской области # происшествия # Анастасия Кончиц # Андрей Гладкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В этом месяце тоже 14 мертворождённых». Что происходит в хозяйстве Любанского района, которое обвиняют в падеже телят?
18 апреля 2021 18:12

«В этом месяце тоже 14 мертворождённых». Что происходит в хозяйстве Любанского района, которое обвиняют в падеже телят?

В Минске задержан нетрезвый водитель, который врезался в автобус, а затем скрылся с места ДТП
16 апреля 2021 14:41

В Минске задержан нетрезвый водитель, который врезался в автобус, а затем скрылся с места ДТП

В Минске судят Тиму Белорусских. Певцу грозит до пяти лет тюрьмы
16 апреля 2021 11:43

В Минске судят Тиму Белорусских. Певцу грозит до пяти лет тюрьмы