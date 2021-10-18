За три дня в Минской области произошло 4 ДТП. Два человека погибли, ещё двое получили травмы

Новости Беларуси. За 15-17 октября в Минской области произошло четыре ДТП, в результате которых два человека погибли, еще двое получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

16 октября на 45-м километре автодороги Заславль – Дзержинск – Озеро водитель Volkswagen насмерть сбил 66-летнего велосипедиста. За рулем автомобиля был 40-летний житель Минска. Несмотря на запрещающий знак, водитель стал обгонять автоцистерну и выехал на встречку. После маневра мужчина не успел вернуться в свою полосу, выехал на перекресток и сбил велосипедиста.