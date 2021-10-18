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За три дня в Минской области произошло 4 ДТП. Два человека погибли, ещё двое получили травмы

18 октября 2021 13:46
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Новости Беларуси. За 15-17 октября в Минской области произошло четыре ДТП, в результате которых два человека погибли, еще двое получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За три дня в Минской области произошло 4 ДТП. Два человека погибли, ещё двое получили травмы-1

16 октября на 45-м километре автодороги Заславль – Дзержинск – Озеро водитель Volkswagen насмерть сбил 66-летнего велосипедиста. За рулем автомобиля был 40-летний житель Минска. Несмотря на запрещающий знак, водитель стал обгонять автоцистерну и выехал на встречку. После маневра мужчина не успел вернуться в свою полосу, выехал на перекресток и сбил велосипедиста.

За три дня в Минской области произошло 4 ДТП. Два человека погибли, ещё двое получили травмы-4

В Столбцах, на улице Центральной, таксист насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась в больнице.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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