За три дня на дорогах Минской области произошло 125 ДТП. Пострадали семь человек, в том числе двое детей
Новости Беларуси. С 21 по 23 мая в Минской области произошло 125 ДТП. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При этом в результате семи аварий семь человек получили травмы, из них двое – дети.
Также зафиксировано более 2 тысяч нарушений. Например, около полусотни пешеходов находились на проезжей части без светоотражающих элементов.
Подробнее о дорожной обстановке в дайджесте ГАИ.
Статистика минувших выходных заставляет задуматься. На дорогах области в хорошую погоду все больше транспортных средств. Выезжают мотоциклисты и велосипедисты. Согласно сводке, водителей становится все больше. И, к сожалению, иногда пьянит не только солнышко.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
В состоянии алкогольного опьянения за минувшие пятницу и выходные задержаны 44 водителя. Пресечено 83 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими такого права.
23 мая в Узденском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Минчанин выехал на проезжую часть, не имея права управления транспортным средством. И все закончилось плачевно.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Двигаясь на мотоцикле «Минск», не справился с управлением, в результате чего произошло падение на проезжую часть дороги. Мотоциклист с полученными травмами госпитализирован.
Подробности в видеоматериале.