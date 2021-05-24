За три дня на дорогах Минской области произошло 125 ДТП. Пострадали семь человек, в том числе двое детей

Новости Беларуси. С 21 по 23 мая в Минской области произошло 125 ДТП. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При этом в результате семи аварий семь человек получили травмы, из них двое – дети.

Также зафиксировано более 2 тысяч нарушений. Например, около полусотни пешеходов находились на проезжей части без светоотражающих элементов.