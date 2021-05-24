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За три дня на дорогах Минской области произошло 125 ДТП. Пострадали семь человек, в том числе двое детей

24 мая 2021 14:20
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Новости Беларуси. С 21 по 23 мая в Минской области произошло 125 ДТП. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При этом в результате семи аварий семь человек получили травмы, из них двое – дети.

Также зафиксировано более 2 тысяч нарушений. Например, около полусотни пешеходов находились на проезжей части без светоотражающих элементов.

За три дня на дорогах Минской области произошло 125 ДТП. Пострадали семь человек, в том числе двое детей-1

Подробнее о дорожной обстановке в дайджесте ГАИ.

Статистика минувших выходных заставляет задуматься. На дорогах области в хорошую погоду все больше транспортных средств. Выезжают мотоциклисты и велосипедисты. Согласно сводке, водителей становится все больше. И, к сожалению, иногда пьянит не только солнышко.

За три дня на дорогах Минской области произошло 125 ДТП. Пострадали семь человек, в том числе двое детей-4

Анастасия Кончиц, корреспондент:
В состоянии алкогольного опьянения за минувшие пятницу и выходные задержаны 44 водителя. Пресечено 83 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими такого права.

23 мая в Узденском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Минчанин выехал на проезжую часть, не имея права управления транспортным средством. И все закончилось плачевно.

За три дня на дорогах Минской области произошло 125 ДТП. Пострадали семь человек, в том числе двое детей-7

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Двигаясь на мотоцикле «Минск», не справился с управлением, в результате чего произошло падение на проезжую часть дороги. Мотоциклист с полученными травмами госпитализирован.

Подробности в видеоматериале.

# ГАИ # происшествия # Ирина Сапунова # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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