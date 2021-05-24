На Нестерова пожар полностью уничтожил легковушку и повредил микроавтобус

Новости Беларуси. В результате возгорания на одной из автостоянок улицы Нестерова повреждены две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В результате возгорания на одной из автостоянок улицы Нестерова повреждены две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Происшествие случилось рано утром 24 мая. Открытым пламенем горела легковушка. Сотрудники МЧС потушили огонь. В результате возгорания автомобиль полностью уничтожен.
Кроме того, повреждены элементы кузова и остекления стоявшего рядом микроавтобуса Ford. Причина произошедшего устанавливается.