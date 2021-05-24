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На Нестерова пожар полностью уничтожил легковушку и повредил микроавтобус

24 мая 2021 13:20
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Новости Беларуси. В результате возгорания на одной из автостоянок улицы Нестерова повреждены две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Нестерова пожар полностью уничтожил легковушку и повредил микроавтобус-1

Происшествие случилось рано утром 24 мая. Открытым пламенем горела легковушка. Сотрудники МЧС потушили огонь. В результате возгорания автомобиль полностью уничтожен.

На Нестерова пожар полностью уничтожил легковушку и повредил микроавтобус-4

Кроме того, повреждены элементы кузова и остекления стоявшего рядом микроавтобуса Ford. Причина произошедшего устанавливается.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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