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В Слуцком районе в колодце очистных сооружений утонул человек. Двоих удалось спасти

24 мая 2021 14:14
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Новости Беларуси. ЧП в Слуцком районе. В колодце очистных сооружений агрогородка Мелешки утонул человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Двоих спасли сотрудники МЧС, которых вызвала очевидец.

В Слуцком районе в колодце очистных сооружений утонул человек. Двоих удалось спасти-1

Компания людей отдыхала недалеко от колодца. Женщина встала на краю сооружения и, не удержав равновесие, упала в воду. Мужчина прыгнул, чтобы спасти ее.

В Слуцком районе в колодце очистных сооружений утонул человек. Двоих удалось спасти-4

Тонувшим пытались помочь и очевидцы, в том числе несовершеннолетний, который прыгнул в колодец. В результате удалось спасти женщину, ей понадобилась госпитализация. 17-летний молодой человек не пострадал. А вот мужчина утонул.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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