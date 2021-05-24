В Слуцком районе в колодце очистных сооружений утонул человек. Двоих удалось спасти

Новости Беларуси. ЧП в Слуцком районе. В колодце очистных сооружений агрогородка Мелешки утонул человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Двоих спасли сотрудники МЧС, которых вызвала очевидец.

Компания людей отдыхала недалеко от колодца. Женщина встала на краю сооружения и, не удержав равновесие, упала в воду. Мужчина прыгнул, чтобы спасти ее.