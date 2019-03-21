Под Витебском инспектор ГАИ нашёл раненого водителя в 10 км от места ДТП

Новости Беларуси. В Витебском районе инспектор ГАИ спас жизнь водителю, который попал в ДТП и ушёл с места аварии на расстояние 10 км.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, водитель снегоуборочной машины рассказал правоохранителям, что в районе одной из деревень под Витебском лежит в кювете машина.

Прибыв к указанному месту сотрудники ГАИ обнаружили, что в машине дорожников находятся два нетрезвых попутчика, которые попросили их подвезти. Милиционеры пришли к выводу, что это они ехали на том автомобиле, который оказался в кювете.

Инспекторы обратили внимание, что один из мужчин испачкан кровью, хотя ран у него не было. Правоохранители поинтересовались, только ли вдвоём мужчины находились в легковушке. Парни стали отрицать своё участие в ДТП, при этом заявив, что с ними никого не было.

Один из милиционеров им не поверил и пошёл искать водителя. В десяти километрах от места ДТП владелец машины был обнаружен. К этому моменту пострадавший уже не мог самостоятельно двигаться. На голове лежавшего кровоточила рана.

Позже стало известно, что это он находился за рулём автомобиля, а после аварии гражданин попытался скрыться, но заблудился.

Инспектор ГАИ поместил пострадавшего в служебную машину, после чего отвёз его в больницу. Чтобы мужчина не потерял сознания, правоохранитель разговаривал с ним. Медикам пострадавший передавался уже в бессознательном состоянии.

Врачи смогли спасти пациента, добавив, что если бы мужчина был доставлен к ним хотя бы парой минут позже, то он мог бы не выжить.

На неделе в Пинском районе столкнулись две легковушки.