В Глубокском районе ковшом погрузчика зацепило женщину. Она погибла

Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина.

Как сообщает УСК по Витебской области, 43-летний рабочий одного из местных предприятий выполнял погрузочно-разгрузочные работы, находясь за рулём погрузчика «Амкодор 332С-4».

В определённый момент транспортное средство зацепило ковшем 51-летнюю сотрудницу предприятия. В результате полученных травм женщина погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, назначена судмедэкспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

Зимой 2019 года в Фаниполе во время укладки канализационных труб погиб рабочий.