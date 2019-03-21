Прямой эфир

В Глубокском районе ковшом погрузчика зацепило женщину. Она погибла

21 марта 2019 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина.  

Как сообщает УСК по Витебской области, 43-летний рабочий одного из местных предприятий выполнял погрузочно-разгрузочные работы, находясь за рулём погрузчика «Амкодор 332С-4».  

В определённый момент транспортное средство зацепило ковшем 51-летнюю сотрудницу предприятия. В результате полученных травм женщина погибла на месте.  

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.  

Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, назначена судмедэкспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.  

Зимой 2019 года в Фаниполе во время укладки канализационных труб погиб рабочий.  

Из-за обвала мужчину засыпало 5-метровым слоем грунта – здесь подробности.  

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в одной из девятиэтажек в Слуцке погиб мужчина
21 марта 2019 08:25

На пожаре в одной из девятиэтажек в Слуцке погиб мужчина

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК
21 марта 2019 08:00

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК

В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий
21 марта 2019 07:15

В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий