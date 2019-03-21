В Глубокском районе ковшом погрузчика зацепило женщину. Она погибла

Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина.
Как сообщает УСК по Витебской области, 43-летний рабочий одного из местных предприятий выполнял погрузочно-разгрузочные работы, находясь за рулём погрузчика «Амкодор 332С-4».
В определённый момент транспортное средство зацепило ковшем 51-летнюю сотрудницу предприятия. В результате полученных травм женщина погибла на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, назначена судмедэкспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.
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