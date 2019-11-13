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За сутки в Минске сгорели две легковушки

13 ноября 2019 15:22
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Новости Беларуси.  Столичные спасатели опубликовали видео тушения пожара в центре Минска. В вечерний час пик на улице Романовская Слобода загорелось легковое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За сутки в Минске сгорели две легковушки-1

За считанные секунды пламя охватило всю машину. Уже через три минуты пожарные были на месте и быстро справились с возгоранием.

В центре Минска горел Volkswagen Passat

Никто не пострадал. Вероятно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

За сутки в Минске сгорели две легковушки-4

13 ноября еще один такой же вызов поступил на пульт 101 с улицы Одоевского. Там также загорелся автомобиль.

# Пожар в Минске # происшествия

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