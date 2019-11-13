За сутки в Минске сгорели две легковушки

Новости Беларуси. Столичные спасатели опубликовали видео тушения пожара в центре Минска. В вечерний час пик на улице Романовская Слобода загорелось легковое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные спасатели опубликовали видео тушения пожара в центре Минска. В вечерний час пик на улице Романовская Слобода загорелось легковое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За считанные секунды пламя охватило всю машину. Уже через три минуты пожарные были на месте и быстро справились с возгоранием.
В центре Минска горел Volkswagen Passat
Никто не пострадал. Вероятно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
13 ноября еще один такой же вызов поступил на пульт 101 с улицы Одоевского. Там также загорелся автомобиль.