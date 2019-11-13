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Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека

13 ноября 2019 15:00
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Новости Беларуси.  В Минской области за прошедшие сутки произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека-1

В Крупках спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в деревянном доме. Хозяин погиб.

Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека-4

В деревне Большой Тростенец Минского района горел кирпичный дом. Спасти хозяина из помещения своевременно не удалось. В результате уничтожено имущество, повреждены стены.

Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека-7

Причины пожаров устанавливаются.

Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека-10

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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