Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека

Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Крупках спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в деревянном доме. Хозяин погиб.
В деревне Большой Тростенец Минского района горел кирпичный дом. Спасти хозяина из помещения своевременно не удалось. В результате уничтожено имущество, повреждены стены.
Причины пожаров устанавливаются.