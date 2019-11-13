В Дзержинском районе компания вывезла мужчину в лес и требовала у него деньги

Новости Беларуси. В Дзержинском районе компанию молодых людей будут судить за вымогательство с похищением. Завершено расследование уголовного дела.

По информации Следственного комитета, 27-летний слесарь, 17-летний парень, работающий разнорабочим, и 20-летняя девушка приехали к знакомому. Происшествие случилось в апреле.

Девушка осталась в автомобиле, а молодые люди проникли в дом, разбудили хозяина, выманили его на улицу и стали требовать у него 150 долларов, которые якобы нужно было раньше передать самому старшему нападавшему.

Потерпевшему были нанесены удары, затем его поместили в багажник и увезли в лес. Здесь 29-летнего мужчину заставили выкопать яму для себя и лечь в нее, после чего стали засыпать человека песком.