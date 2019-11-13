В Дзержинском районе компания вывезла мужчину в лес и требовала у него деньги

Новости Беларуси. В Дзержинском районе компанию молодых людей будут судить за вымогательство с похищением. Завершено расследование уголовного дела.
По информации Следственного комитета, 27-летний слесарь, 17-летний парень, работающий разнорабочим, и 20-летняя девушка приехали к знакомому. Происшествие случилось в апреле.
Девушка осталась в автомобиле, а молодые люди проникли в дом, разбудили хозяина, выманили его на улицу и стали требовать у него 150 долларов, которые якобы нужно было раньше передать самому старшему нападавшему.
Потерпевшему были нанесены удары, затем его поместили в багажник и увезли в лес. Здесь 29-летнего мужчину заставили выкопать яму для себя и лечь в нее, после чего стали засыпать человека песком.
Мужчина согласился передать компании деньги – уже 600 долларов. После этого потерпевшего отвезли домой в багажнике.
Мужчина обратился к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело. Проводились проверки показаний на месте, очные ставки и иные процессуальные действия.
Кроме этого, было установлено, что обвиняемые совершили ряд краж на территории Дзержинского района. Выявлено 8 фактов хищения имущества – топлива, автомобильных запчастей, инструментов. Некоторое вещи возвращены потерпевшим.
По результатам расследования действия несовершеннолетнего и 27-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 208 «Вымогательство», п. 3, 6 ч. 2 ст. 182 «Похищение человека» и ч. 2 ст. 205 «Кража» УК РБ.
Также старшему обвиняемому вменяется ст. 417 «Уклонение осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью», а девушка обвиняется по ч. 2 ст. 208 «Вымогательство» УК РБ.
Обвиняемые заключены под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
В Минске супруги требовали у мужчины 6 тысяч долларов за молчание о его изменах – здесь подробнее.