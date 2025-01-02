За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 9 человек

Травмы рук, глаз и ожоги: 9 человек пострадали от пиротехники за сутки в Беларуси. Госпитализация потребовалась в двух случаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пинске в больницу попал подросток, который едва не лишился глаза. В Брестском районе восьмилетний мальчик получил серьезные травмы головы. В МЧС напоминают, что участились случаи преждевременной сработки пиротехнических изделий. Следует избегать использования салютов, фейерверков, петард второго и третьего класса опасности бытового назначения в первую очередь для того, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.