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За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 9 человек

02 января 2025 13:34
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Травмы рук, глаз и ожоги: 9 человек пострадали от пиротехники за сутки в Беларуси. Госпитализация потребовалась в двух случаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 9 человек-2

В Пинске в больницу попал подросток, который едва не лишился глаза. В Брестском районе восьмилетний мальчик получил серьезные травмы головы. В МЧС напоминают, что участились случаи преждевременной сработки пиротехнических изделий. Следует избегать использования салютов, фейерверков, петард второго и третьего класса опасности бытового назначения в первую очередь для того, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

# Пиротехника

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