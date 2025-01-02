В Черногории планируют провести экстренные операции для выявления и изъятия незаконного оружия

В Черногории при стрельбе погибли 12 человек. Премьер созвал срочное заседание Совбеза. Его участники сосредоточатся на нескольких приоритетных задачах. Это касается выявления и изъятия незаконного оружия. Будут предложены меры для борьбы с преступностью и защиты граждан. Также поступила инициатива провести экстренные операции во всех городах Черногории, чтобы выявить и изъять незаконное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагается объявить открытый конкурс на прием новых сотрудников полиции для укрепления потенциала правоохранительных органов. Как мы уже сообщали, стрелок в Цетинье совершил убийства в пяти различных местах. Из четырех поступивших в больницы с ранениями – трое в стабильно тяжелом состоянии, еще один – в критическом. По данным правоохранителей, стрелявший в людей был окружен сотрудниками полиции. Он предпринял попытку покончить с собой, от полученного ранения умер по пути в больницу.