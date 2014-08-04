За сутки в Беларуси на полях сгорели 4 комбайна

Новости Беларуси. Аномальный плюс не выдерживает даже техника. За сутки в Беларуси на полях загорелись четыре комбайна. Три пожара произошли в Могилевской и Минской областях. Несмотря на нестандартную ситуацию, водители не растерялись и потушили огонь еще до прибытия спасателей. Благодаря слаженным действиям пламя перекинуться на поля не успело и более серьезных последствий удалось избежать.

А вот на Гродненщине механизаторам потребовалась помощь пожарных. Огонь с комбайна перекинулся на близлежащий лес. В результате пламя уничтожило гектар зеленых насаждений. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно их происшествий случилось в Лидском районе. Практически новый комбайн загорелся прямо в поле во время уборки льна. После захода на очередной круг механизатор остановил машину, чтобы осмотреть технику. Как утверждают очевидцы, дым появился из моторного отсека прямо при выключенном двигателе.

Олег Трекало, очевидец:

Во время осмотра случайно заметили возгорания. Попробовали тушить, использовали два огнетушителя, но не помогло. Покуда приехала пожарная, то есть уже поздно было. То есть в течение 15-20 минут всё решилось.

Первыми на помощь прибыли работники соседнего хозяйства. Пламя им удалось потушить с помочью подручных средств. Правда, к тому времени моторный отсек и колёса огонь уничтожил полностью. По стечению обстоятельств, во время пожара машина находилась на окраине поля, граничащего с лесом.

Юрий Карнелович, СТВ:

Несмотря на все предпринятые усилия, пламя всё-таки перекинулось на лес. Из-за сухой растительности в считанные минуты огнём был охвачен участок площадью в один гектар.

Тушить лесной пожар уже пришлось профессиональным расчётам спасателей.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Пожарные расчёты производили тушение лесного пожара методом подвоза воды из водоёма-копани, который расположен в двух километрах от места пожара. Остановить пламя лесного пожара удалось спустя несколько часов.

Как заверяет руководство предприятия, на чьём поле произошло ЧП, этот инцидент существенно не отразится на ходе заготовки льнотресты в Лидском районе: скошено уже более 70% площадей.

Игорь Урбанович, директор предприятия по переработке льна:

На данном этапе теребление льна на завершающей стадии. Конечно, данный инцидент не приятен, но тем не менее уборку мы завершим своими силами.

Причины возгорания комбайна сейчас выясняет специальная комиссия. Кстати, техника была предоставлена предприятием-изготовителем в лизинг, поэтому льнозавод затрат на её восстановление не понесёт. Всего же за минувшие сутки в Беларуси зафиксировано 4 возгорания уборочной техники. Причём в половине случаев огнём уничтожены комбайны одного производителя и года выпуска.