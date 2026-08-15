Прямой эфир

В Минске произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, пострадавших нет

15 августа 2026 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, пострадавших нет-0

15 августа утром на перекрестке улиц Льва Толстого и Московской произошло ДТП с участием автобуса марки Ankai и грузового автомобиля МАЗ, сообщает официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, водитель автобуса, управляя транспортным средством, совершил поворот направо с полосы, предназначенной для прямого движения, что привело к столкновению с грузовиком.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших среди водителей и пассажиров не зарегистрировано, медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

# ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Три человека госпитализированы после ДТП на Партизанском проспекте в Минске
14 августа 2026 17:50

Три человека госпитализированы после ДТП на Партизанском проспекте в Минске

Следователи выясняют обстоятельства гибели 73-летней женщины при пожаре в Кричеве
14 августа 2026 17:05

Следователи выясняют обстоятельства гибели 73-летней женщины при пожаре в Кричеве

В Гомеле маршрутка врезалась в светофор – есть пострадавшие
14 августа 2026 15:55

В Гомеле маршрутка врезалась в светофор – есть пострадавшие