В Минске произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, пострадавших нет

15 августа утром на перекрестке улиц Льва Толстого и Московской произошло ДТП с участием автобуса марки Ankai и грузового автомобиля МАЗ, сообщает официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительным данным, водитель автобуса, управляя транспортным средством, совершил поворот направо с полосы, предназначенной для прямого движения, что привело к столкновению с грузовиком.



В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших среди водителей и пассажиров не зарегистрировано, медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома