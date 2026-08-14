Следователи выясняют обстоятельства гибели 73-летней женщины при пожаре в Кричеве

Днем 13 августа в Кричеве произошел пожар в жилом доме. Случайный прохожий увидел дым, идущий из окна, и сразу же позвонил в МЧС, информирует официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Во время тушения огня спасатели нашли в одной из комнат тело женщины без признаков жизни. По предварительным данным, это 73-летняя хозяйка дома. Совместно со специалистами УГКСЭ по Могилевской области и сотрудниками МЧС был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина и опрошены свидетели.

Для определения точной причины смерти пенсионерки и установления причины возгорания назначены экспертные исследования. Следствие рассматривает несколько версий возникновения пожара. Одна из них – неисправность электропроводки.



Фото: Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.