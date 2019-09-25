В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя

Новости Беларуси. В Минске женщина поссорилась с мужчиной и поцарапала его автомобиль. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции стало известно о повреждении Nissan Almera. Они выяснили, что иномарка принадлежит 49-летнему минчанину. Мужчина объяснил, что припарковал машину, приехав утром на работу. Когда рабочий день закончился, он подошёл к автомобилю и увидел на нём царапины.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Правоохранители установили, что иномарку повредила 62-летняя бывшая сожительница заявителя. Женщина пояснила, что накануне поссорилась с мужчиной. Поскольку гражданка знала, где потерпевший работает, она приехала к нему, но, увидев транспортное средство, передумала идти к бывшему сожителю. Женщина поцарапала капот и двери, после чего уехала к матери в Жодино.

Фото: ГУВД Мингорисполкома