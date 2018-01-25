В «Силичах» мужчина получил 4 пары лыж по чужому паспорту и исчез

Новости Беларуси. В Логойском районе мужчина присвоил четыре пары лыж при помощи чужого паспорта.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, о пропаже экипировки сообщила работница горнолыжного комплекса «Силичи». По её словам, мужчина приехал с семьёй, предъявил паспорт и получил лыжи на четверых. Обратно посетитель комплекса инвентарь не вернул.

Правоохранители изучили записи видеокамер и паспорт мужчины. Оказалось, что на фотографии в документе и на кадрах видеозаписи были разные люди.

Личность подозреваемого была установлена. Лыжи позаимствовал 43-летний житель Солигорского района. Мужчину задержали возле его дома. Украденные лыжи нашли у подозреваемого на даче. Он собирался оставить спортивный инвентарь для личного пользования, а не продавать его.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».