За неделю на дорогах Минской области погибли 8 человек

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги профилактической акции ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Со 2 октября сотрудники следили за тем, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Особое внимание – наличию светоотражающих элементов и переходу проезжей части. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено более 700 пешеходов, 130 из них были нетрезвыми.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ГАИ задержали 65 водителей.

Екатерина Сильченко, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:

В связи с наступлением осеннего периода, ухудшением погодных условий, а также сокращением длительности светового дня зачастую происходят наезды на пешеходов. Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, также быть предельно внимательными и бдительными.