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За неделю на дорогах Минской области погибли 8 человек

12 октября 2020 21:17
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Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги профилактической акции ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Со 2 октября сотрудники следили за тем, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения.

Особое внимание – наличию светоотражающих элементов и переходу проезжей части. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено более 700 пешеходов, 130 из них были нетрезвыми.

За неделю на дорогах Минской области погибли 8 человек-1

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ГАИ задержали 65 водителей.

За неделю на дорогах Минской области погибли 8 человек-4

Екатерина Сильченко, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
В связи с наступлением осеннего периода, ухудшением погодных условий, а также сокращением длительности светового дня зачастую происходят наезды на пешеходов. Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, также быть предельно внимательными и бдительными.

За неделю на дорогах Минской области погибли 8 человек-7

За минувшую неделю в Минской области произошло 28 аварий, в результате которых 8 человек погибли и 25 получили травмы разной степени тяжести.

# Авария в Минской области # происшествия # екатерина сильченко # Фотофакт

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