За махинации с пластиковыми карточками молодого человека посадили на 10 лет

Новости Беларуси. Махинации с карточками обернулись 10 годами лишения свободы. 10 июня в Витебске огласили приговор по резонансному делу. В течение 4 месяцев молодой человек вместе с подельниками снимал деньги с пластиковых карточек. От рук злоумышленников пострадало более 450 человек. Специальные устройства, скимеры, они устанавливали на банкоматах.

К слову, самый крупный куш, который удалось снять с карточки, «потянул» почти на 40 миллионов рублей. Всего же банда обогатилась больше чем на миллиард рублей. Однако, этих денег правоохранители так и не нашли: в момент задержания у мошенника при себе было всего 10 миллионов рублей. Нанесенный ущерб практически всем пострадавшим возместили банки.

Игорь Макаревич, государственный обвинитель, прокурор отдела прокуратуры Витебской области:

Стоит отметить, что в действительности ранее подобные дела уже имели место в судебной практике на территории Республики Беларусь, но по содержанию, по массовости и по объему ущерба, наверное, это впервые такое дело.

Известно, что обвиняемый намерен подать кассационную жалобу в областной суд. Он так и не сознался в содеянном. Всё отрицают и его подельники. Двоих из них задержали в России. Остальные находятся в розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.