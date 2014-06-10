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Из-за сильного ветра и грозы в Германии погибли 5 человек

10 июня 2014 07:45
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Новости Германии. Жертвами непогоды в Германии стали пять человек. Шквалистый ветер, гроза и град обрушились на северо-запад страны в ночь на 10 июня. В Дюссельдорфе на жилой дом упало огромное дерево. Погибли три человека, ещё столько же были госпитализированы.

В Кельне стихия убила велосипедиста. В Эссене мужчина погиб, пытаясь убрать с дороги деревья. Из-за непогоды было временно приостановлено железнодорожное и авиасообщение. На автострадах образовались многочасовые пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Погода

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