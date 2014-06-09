В Пинске пьяный мужчина убил собственную мать

Новости Беларуси. 12 лет усиленного режима. В Пинске огласили приговор суда по громкому делу об убийстве. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина лишил жизни собственную мать.

52-летнего обвиняемого в зал суда для оглашения приговора доставили под конвоем. На совести мужчины убийство собственной матери с особой жестокостью.

Юлия Бешанова, СТВ:

Трагедия разыгралась на небольшом хуторе в Пинском районе. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое в своей жизни событие, мужчина зашел в магазин. Домой, как позже установит следствие, он уже явился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Дома мужчину ждала престарелая мать. Заметив его нетрезвое состояние, женщина в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками — нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем.

Александр Шуляк, старший помощник прокурора Брестской области по надзору за оперативно-розыскной деятельностью:

Он достал вторую бутылку вина и стал ее распивать. Мать снова стала высказывать претензии по этому поводу. Тогда он опять подошел к лежащей матери и нанес удары кулаками в область головы и по телу.

Результатом такого воспитания сына-убийцы стали множественные телесные повреждения. От полученных травм, которых по подсчетам медэкспертов оказалось около 30, пенсионерка скончалась на месте. Правда, тот факт, что по собственной вине осиротел, подсудимый осознал не сразу. Звонок в скорую отложил на несколько часов. Тогда же о смерти матери и сообщил соседям. Видимые повреждения объяснил по-своему: уверял, что женщина упала с дивана и ударилась о дверной косяк. Теперь за свое пьяное сумасшествие пьяный мужчина ответит по всей строгости закона.

В ходе следствия мужчина вину признал, но мотивов жестокого преступления так и не смог вспомнить. В законную силу приговор еще не вступил. На обжалование решения у сторон есть 10 дней. Видимо, запоздалое раскаяние наступило — вердикт осужденный обжаловать не намерен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.