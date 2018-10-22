За кабана в квартире минчанину грозит штраф

Новости Беларуси. Кабан на балконе. Нетипичное для квартиры животное завёл 45-летний неработающий минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неприятный запах от нового соседа не понравился остальным жильцам дома, и они обратились в ЖЭС. Как объяснил хозяин квартиры, животное завёл от скуки. Теперь его владельцу придётся немало заплатить – от 700 до свыше 1000 рублей.

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