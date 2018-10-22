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За кабана в квартире минчанину грозит штраф

22 октября 2018 19:46
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Новости Беларуси. Кабан на балконе. Нетипичное для квартиры животное завёл 45-летний неработающий минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

За кабана в квартире минчанину грозит штраф-1

Неприятный запах от нового соседа не понравился остальным жильцам дома, и они обратились в ЖЭС. Как объяснил хозяин квартиры, животное завёл от скуки. Теперь его владельцу придётся немало заплатить – от 700 до свыше 1000 рублей.

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# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

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