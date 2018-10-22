«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей

Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
35-летний спортсмен не справился с управлением. Машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы. В ходе осмотра изъяты документы по организации соревнований, а также автомобиль «СКА Багги».
Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых будет установлена степень тяжести травм, полученных пострадавшими, а также автотехнические экспертизы, в результате которых будут установлены техническое состояние и скорость движения транспортного средства.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы по организации соревнований. Назначена автотехническая экспертиза.
Отметим, что в поселке Тулово соревнования по автомобильному кроссу проходят несколько десятков лет. Трасса хорошо известна гонщикам. Однако подобных происшествий не случалось ни разу.
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