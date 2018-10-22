«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей

Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35-летний спортсмен не справился с управлением. Машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.