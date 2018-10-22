Прямой эфир

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей

22 октября 2018 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35-летний спортсмен не справился с управлением. Машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей-1

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы. В ходе осмотра изъяты документы по организации соревнований, а также автомобиль «СКА Багги».

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых будет установлена степень тяжести травм, полученных пострадавшими, а также автотехнические экспертизы, в результате которых будут установлены техническое состояние и скорость движения транспортного средства.

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей-4

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы по организации соревнований. Назначена автотехническая экспертиза.

Отметим, что в поселке Тулово соревнования по автомобильному кроссу проходят несколько десятков лет. Трасса хорошо известна гонщикам. Однако подобных происшествий не случалось ни разу.

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском

# Авария в Витебской области # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей
22 октября 2018 14:32

В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 октября из-за ветра
22 октября 2018 13:37

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 октября из-за ветра

Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Быховском районе
22 октября 2018 13:35

Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Быховском районе