За издевательства над женщиной пять жителей Минского района приговорены к лишению свободы и конфискации имущества

Новости Беларуси. Завершено дело в отношении пяти жителей Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они издевались над женщиной, которая помогала им по хозяйству.

52-летнюю женщину вынуждали заплатить почти 1500 рублей за кражу, которой на самом деле не было. Почти сутки ее держали в неволе, избивали и угрожали ее семье. Обидчиков приговорили к лишению свободы и конфискации имущества.