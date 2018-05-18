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За издевательства над женщиной пять жителей Минского района приговорены к лишению свободы и конфискации имущества

18 мая 2018 15:41
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Новости Беларуси. Завершено дело в отношении пяти жителей Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они издевались над женщиной, которая помогала им по хозяйству.

За издевательства над женщиной пять жителей Минского района приговорены к лишению свободы и конфискации имущества-1

52-летнюю женщину вынуждали заплатить почти 1500 рублей за кражу, которой на самом деле не было. Почти сутки ее держали в неволе, избивали и угрожали ее семье. Обидчиков приговорили к лишению свободы и конфискации имущества.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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