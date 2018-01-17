Ядвига Поплавская не будет подавать в суд на водителя, сбившего ее на переходе

Новости Беларуси. 15 января в Минске произошла авария с участием певицы Ядвиги Поплавской.

На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил исполнительницу.

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Как сообщили в эфире радио Sputnik Беларусь, по факту аварии проводится проверка.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водитель Volvo, управляя автомобилем, совершил наезд на гражданку Поплавскую. В результате чего гражданку доставили в БСМП для оказания медицинской помощи.

Народная артистка Беларуси не имеет судебных претензий к водителю автомобиля.

Ядвига Поплавская (в эфире радио Sputnik Беларусь):

Он приходил. Достойный хороший человек. Так получилось, что задумался или чего-то.