Ядвига Поплавская не будет подавать в суд на водителя, сбившего ее на переходе

Новости Беларуси. 15 января в Минске произошла авария с участием певицы Ядвиги Поплавской.
На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил исполнительницу.
Артистка попала в больницу с переломом ноги – здесь подробнее.
Как сообщили в эфире радио Sputnik Беларусь, по факту аварии проводится проверка.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель Volvo, управляя автомобилем, совершил наезд на гражданку Поплавскую. В результате чего гражданку доставили в БСМП для оказания медицинской помощи.
Народная артистка Беларуси не имеет судебных претензий к водителю автомобиля.
Ядвига Поплавская (в эфире радио Sputnik Беларусь):
Он приходил. Достойный хороший человек. Так получилось, что задумался или чего-то.