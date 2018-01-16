На пешеходном переходе в Минске сбили Ядвигу Поплавскую

Новости Беларуси. Народную артистку Беларуси Ядвигу Поплавскую сбила машина.

Как сообщает kp.by, авария произошла 15 января вечером. Артистка переходила дорогу по нерегулируемому освещенному пешеходному переходу.

Ядвига Поплавская находится в медучреждении. У нее перелом ноги.

Ядвига Поплавская (в комментарии kp.by):

Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня...

По словам певицы, она всегда переходила проезжую часть в этом месте с опаской.

Ядвига Константиновна хотела бы, чтобы на этом переходе установили светофор.

Артистка поблагодарила тех, кто помог ей на месте аварии и вызвал экстренные службы.

В жизни Ядвиги Константиновны и всей страны год назад произошло горе. Скончался Народный артист Беларуси Александр Тиханович.