Сафари по-белорусски. В Дрибине задержали браконьеров

Новости Беларуси. Сафари по-белорусски устроили трое товарищей в Дрибинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На промысел выходили подготовленными, а вот документов на охоту у мужчин не было. Преследуя добычу, вооруженные браконьеры сами попали в руки правоохранителей. И теперь за незаконную охоту и незарегистрированное оружие им может грозить серьезное наказание.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В этих лесах полно дичи. На слегка припорошенной снегом земле то здесь, то там следы зайца, волка, косули. В расчете на богатую добычу трое приятелей решили под покровом ночи отправиться на сафари. Между собой распределили роли и обязанности. Один сидел за рулем, второй подсвечивал окрестности специальной фарой, а третий, гость из Москвы, держал наготове заряженный карабин. Но вместо зверя на горизонте появились инспекторы природоохраны, которые проводили обычный рейд.

Ни удостоверения на право охоты, ни охотничьей путевки – стандартных документов – у задержанных не оказалось. А в автомобиле обнаружен незарегистрированный карабин, переделанный в автоматическое оружие и 30 патронов к нему. Кроме того, в машине инспекторы нашли еще и гладкоствольное охотничье ружье – тоже незарегистрированное и четыре обоймы с боеприпасами.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Как впоследствии было установлено, охотничий карабин «Сайга» был ввезен на территорию Беларуси с Российской Федерации незаконным путем в обход установленного пункта пропуска. Граждане, находящиеся в автомобиле, признались, что они осуществляли охоту на данном сельскохозяйственном поле, которое является охотугодьями. Осуществляли охоту на лису и зайца, как они сказали.