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На проспекте Независимости занесло Volkswagen. Повреждены 4 машины

17 января 2018 12:23
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Новости Беларуси. В Минске четыре автомобиля столкнулись из-за непогоды.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло 17 января в обед на проспекте Независимости.

Из-за плохих погодных условий водитель Volkswagen не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на встречку, где произошло столкновение с Pegeout. После Volkswagen столкнулся еще с одним транспортным средством той же марки, который отбросило на Honda.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в Светлогорском районе джип провалился под лед в воду примерно на полметра – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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