На проспекте Независимости занесло Volkswagen. Повреждены 4 машины

Новости Беларуси. В Минске четыре автомобиля столкнулись из-за непогоды.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло 17 января в обед на проспекте Независимости.

Из-за плохих погодных условий водитель Volkswagen не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на встречку, где произошло столкновение с Pegeout. После Volkswagen столкнулся еще с одним транспортным средством той же марки, который отбросило на Honda.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.