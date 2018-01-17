На проспекте Независимости занесло Volkswagen. Повреждены 4 машины

Новости Беларуси. В Минске четыре автомобиля столкнулись из-за непогоды.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло 17 января в обед на проспекте Независимости.
Из-за плохих погодных условий водитель Volkswagen не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на встречку, где произошло столкновение с Pegeout. После Volkswagen столкнулся еще с одним транспортным средством той же марки, который отбросило на Honda.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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