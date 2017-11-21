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Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы

21 ноября 2017 18:08
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Новости Беларуси. В Колодищах Минского района сотрудник МЧС Эдуард Амосов спас девушку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие произошло поздно вечером, когда на улице никого не было. Неожиданный приступ астмы у девушки привел к потере сознания. Специальный ингалятор пострадавшая забыла дома. Знакомый девушки тоже не знал, как помочь. Поэтому то, что спасатель оказался рядом, стало настоящей удачей.

Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы-1

Эдуард Амосов,сотрудник пожарной аварийно-спасательной части №3 Колодищей:
Я проезжал от своей матери к месту проживания и заметил, что девушка лежит на обочине. Помог ей, взял на руки и занес домой, вызывал сразу медицинскую помощь. Так как не было дыхания и  сердцебиение отсутствовало, я приступил к реанимационным действиям. Это первый случай в моей жизни. Я рад, что не растерялся.

До приезда медиков девушка уже была в сознании. Сейчас ее состояние в норме.

# происшествия # Спасение # МЧС Беларуси # Фотофакт # Эдуард Амосов

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