Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы

Происшествие произошло поздно вечером, когда на улице никого не было. Неожиданный приступ астмы у девушки привел к потере сознания. Специальный ингалятор пострадавшая забыла дома. Знакомый девушки тоже не знал, как помочь. Поэтому то, что спасатель оказался рядом, стало настоящей удачей.

Эдуард Амосов,сотрудник пожарной аварийно-спасательной части №3 Колодищей:

Я проезжал от своей матери к месту проживания и заметил, что девушка лежит на обочине. Помог ей, взял на руки и занес домой, вызывал сразу медицинскую помощь. Так как не было дыхания и сердцебиение отсутствовало, я приступил к реанимационным действиям. Это первый случай в моей жизни. Я рад, что не растерялся.

До приезда медиков девушка уже была в сознании. Сейчас ее состояние в норме.