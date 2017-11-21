Прямой эфир

Овчарка укусила 11-летнего мальчика за ногу на остановке в Бресте

21 ноября 2017 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Собака покусала ребенка на остановке в Бресте.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, пострадавшему ребенку – 11 лет.

Происшествие случилось днем 21 ноября на остановке «ЦУМ». Мальчик ждал свою маму. Овчарка укусила школьника за ногу.

После инцидента хозяйка питомца надела на собаку намордник, села в автобус и уехала.

Правоохранителям о происшествии сообщил очевидец.

Хозяйку собаки разыскивают. На вид женщине 25-30 лет. Ей грозит штраф от 1 до 15 базовых величин. Важно выяснить, делали ли собаке прививку от бешенства.

Милиция начала проверку.

# происшествия # Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске два младенца были травмированы во время занятий на фитболе
21 ноября 2017 14:21

В Минске два младенца были травмированы во время занятий на фитболе

Гродненские таможенники нашли в пассажирском поезде двух живых варанов
21 ноября 2017 14:04

Гродненские таможенники нашли в пассажирском поезде двух живых варанов

Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве
21 ноября 2017 11:34

Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве