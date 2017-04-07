«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал

Новости Беларуси. Вынесен приговор подростку, который совершил покушение на преподавателя русского языка и литературы. Таким образом гимназист хотел отомстить учительнице за плохие оценки.

Расследование по этому уголовному дело велось 7 месяцев, были опрошены десятки свидетелей. И вот финальная точка – приговор: 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Преступление, которое совершил гимназист, относится к особо тяжким.

В мае 2016 года он нанес 17 ножевых ранений своей учительнице русского языка и литературы.

7 апреля она присутствовала на оглашении приговора. Вместе с ней дочь, подруги и адвокат. Сама педагог понимает: самое страшное увечье ее ученик нанес сам себе.