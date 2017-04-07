«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал
Новости Беларуси. Вынесен приговор подростку, который совершил покушение на преподавателя русского языка и литературы. Таким образом гимназист хотел отомстить учительнице за плохие оценки.
Расследование по этому уголовному дело велось 7 месяцев, были опрошены десятки свидетелей. И вот финальная точка – приговор: 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Преступление, которое совершил гимназист, относится к особо тяжким.
В мае 2016 года он нанес 17 ножевых ранений своей учительнице русского языка и литературы.
7 апреля она присутствовала на оглашении приговора. Вместе с ней дочь, подруги и адвокат. Сама педагог понимает: самое страшное увечье ее ученик нанес сам себе.
Валентина Губаревич, пострадавшая:
На скамье подсудимых ребенок. Я хочу сказать только одно: на протяжении всего времени, с 23 мая, я говорила о том, что не держу зла на этого ребенка, что я его простила.
Сторона защиты на вопросы журналистов отвечать категорически отказалась. 16-летнего обвиняемого во время оглашения приговора поддерживали сразу несколько адвокатов, а вот из близких присутствовали лишь двое – родители. Максимальный срок, который мог грозить школьнику, – 12 лет. Приговор – сразу по двум статьям.
Ольга Герасимович, государственный обвинитель:
Сегодня судебной коллегией по уголовным делам Минского городского суда был поставлен обвинительный приговор в отношении Скакуна Доната Валерьевича. Он признан виновным в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением им служебной деятельности, с осуществлением служебной деятельности.
Свою вину ученик так и не признал. Впрочем, дело еще не закрыто. У родственников есть 10 дней, чтобы успеть обжаловать приговор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.