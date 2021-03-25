«Я был не уверен, стоит ли это делать». Завершено дело о поджоге «Табакерки» в Жодино

После ряда экспертиз и изучения записи с видеокамеры обвинения в поджоге предъявлены 32-летнему жителю Жодино. В декабре мужчина облил горючей смесью ларек. При этом, как стало известно в ходе следствия, жидкость молодой человек изготовил заранее. Итогом такой кропотливой работы стал ущерб на сумму более 300 белорусских рублей. На данный момент мужчина находится под стражей. Свою вину задержанный полностью признал.

Я поджег «Табакерку» в городе Жодино и осознаю свою вину, сожалею. До последнего момента я был не уверен, стоит ли это делать или нет, но жизненные обстоятельства подтолкнули меня на опрометчивый шаг. Обращаюсь к людям, которые такие же, как и я: подумайте два раза или три раза, и лучше откажитесь от подобных действий.