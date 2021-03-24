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На площади Ванеева Renault столкнулся с троллейбусом. Четверо пострадавших

24 марта 2021 14:25
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают причины аварии на площади Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Ванеева Renault столкнулся с троллейбусом. Четверо пострадавших-1

23 марта около девяти вечера водитель автомобиля Renault двигался по Партизанскому проспекту, на круговом перекрестке проехал на красный свет и столкнулся с троллейбусом. От удара Renault отбросило в Chevrolet, двигавшийся за общественным транспортом.

На площади Ванеева Renault столкнулся с троллейбусом. Четверо пострадавших-4

В результате ДТП травмы получили водитель Renault и трое его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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