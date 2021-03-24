На площади Ванеева Renault столкнулся с троллейбусом. Четверо пострадавших

Новости Беларуси. Следователи устанавливают причины аварии на площади Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

23 марта около девяти вечера водитель автомобиля Renault двигался по Партизанскому проспекту, на круговом перекрестке проехал на красный свет и столкнулся с троллейбусом. От удара Renault отбросило в Chevrolet, двигавшийся за общественным транспортом.