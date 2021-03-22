За выходные в Минской области произошло более 100 ДТП, к ответственности привлекли 452 пешехода

Сотрудники ГАИ не устают напоминать о необходимости соблюдения ПДД во время профилактических акций. Особое внимание с 22 по 28 марта детям: впереди весенние каникулы.

Новости Беларуси. В Минской области с 19 по 21 марта произошло более 100 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одна авария со смертельным исходом. В состоянии опьянения задержано 20 водителей.

У природы нет плохой погоды. Но для автолюбителей прогноз всегда остается актуальным. Ведь пренебрежение к метеорологическим условиям может обернуться трагедией. Пример тому – авария возле деревни Ситники Пуховичского района со смертельным исходом.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

65-летний водитель транспортного средства Peugeot не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Чуть больше повезло другому водителю. Авария произошла на дороге Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. Минчанин, двигаясь в направлении Заславля, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. В итоге наехал на дорожные ограждения, получил травмы.

Водителей просят быть внимательными.

Андрей Гладкий:

Как рекомендация для водителей транспортных средств: необходимо выбирать скорость движения транспортного средства в зависимости от дорожных и метеорологических условий, а также снижать скорость при непосредственном подъезде к потенциально опасным участкам дороги.