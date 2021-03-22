За выходные в Минской области произошло более 100 ДТП, к ответственности привлекли 452 пешехода
Новости Беларуси. В Минской области с 19 по 21 марта произошло более 100 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одна авария со смертельным исходом. В состоянии опьянения задержано 20 водителей.
Сотрудники ГАИ не устают напоминать о необходимости соблюдения ПДД во время профилактических акций. Особое внимание с 22 по 28 марта детям: впереди весенние каникулы.
У природы нет плохой погоды. Но для автолюбителей прогноз всегда остается актуальным. Ведь пренебрежение к метеорологическим условиям может обернуться трагедией. Пример тому – авария возле деревни Ситники Пуховичского района со смертельным исходом.
Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
65-летний водитель транспортного средства Peugeot не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Чуть больше повезло другому водителю. Авария произошла на дороге Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. Минчанин, двигаясь в направлении Заславля, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. В итоге наехал на дорожные ограждения, получил травмы.
Водителей просят быть внимательными.
Андрей Гладкий:
Как рекомендация для водителей транспортных средств: необходимо выбирать скорость движения транспортного средства в зависимости от дорожных и метеорологических условий, а также снижать скорость при непосредственном подъезде к потенциально опасным участкам дороги.
Дорога, как известно, ошибок не прощает. И внимание здесь не только водителям. За минувшие выходные к административной ответственности привлечены 452 пешехода – 96 из них находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Опасно? Да. Именно поэтому каждый будет нести ответственность.
Андрей Гладкий:
В случае нарушения правил дорожного движения будут привлечены к административной ответственности, за которую предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин, и если эти нарушения правил дорожного движения были совершены в состоянии алкогольного опьянения, то штраф будет от 3 до 5 базовых величин.
Сейчас в области проходит сразу несколько профилактических акций. Одна из них – «Будь в безопасности» – как раз посвящена пешеходам. А вторая – детям.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
В области стартовала профилактическая акция «Безопасные каникулы». Две недели сотрудники ГАИ будут встречаться с ребятами, чтобы через игры и викторины еще раз напомнить важные правила.