Статья предусматривает до 6 лет. В Витебске закончилось расследование дела о насилии в отношении милиционера

Новости Беларуси. В Витебске завершено расследование дела о насилии в отношении милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в начале января. Нетрезвый 30-летний мужчина возвращался к своей компании из магазина и по дороге бросал петарды в горожан. Проходивший мимо в гражданской одежде правоохранитель сделал ему замечание, но нарушитель никак не реагировал. Через некоторое время на улицу вышли его друзья, началась потасовка. После избиения правоохранителя злоумышленники скрылись, однако вскоре были задержаны.

Андрей Гуща, заместитель начальника УСК по Витебской области:

К 30-летнему обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к 42-летнему – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.