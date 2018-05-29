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МАЗ с битумом перевернулся в Докшицком районе: пострадали водитель и пассажир

29 мая 2018 12:07
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Новости Беларуси. В Докшицком районе перевернулся грузовик с битумом.

По информации МЧС, авария случилась днем 28 мая. За рулем автомобиля МАЗ, который вез цистерну с битумом, находился 37-летний водитель. Он не справился с управлением, грузовик съехал в кювет, где перевернулся.

МАЗ с битумом перевернулся в Докшицком районе: пострадали водитель и пассажир-1

Фото: МЧС

В транспортном средстве оказались заблокирован водитель и пассажир. Их обоих деблокировали спасатели.

Мужчин доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Недавно в Минске пьяный водитель на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского.

Пострадали два человека – здесь подробнее.

# Авария в Витебской области # происшествия

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