МАЗ с битумом перевернулся в Докшицком районе: пострадали водитель и пассажир

Новости Беларуси. В Докшицком районе перевернулся грузовик с битумом.
По информации МЧС, авария случилась днем 28 мая. За рулем автомобиля МАЗ, который вез цистерну с битумом, находился 37-летний водитель. Он не справился с управлением, грузовик съехал в кювет, где перевернулся.
В транспортном средстве оказались заблокирован водитель и пассажир. Их обоих деблокировали спасатели.
Мужчин доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
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