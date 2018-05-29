МАЗ с битумом перевернулся в Докшицком районе: пострадали водитель и пассажир

Новости Беларуси. В Докшицком районе перевернулся грузовик с битумом.

По информации МЧС, авария случилась днем 28 мая. За рулем автомобиля МАЗ, который вез цистерну с битумом, находился 37-летний водитель. Он не справился с управлением, грузовик съехал в кювет, где перевернулся.