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В Дрогичинском районе в аварии пострадал пьяный мотоциклист

24 сентября 2019 14:44
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Новости Беларуси. 23 сентября около девяти вечера в Дрогичинском районе пострадал нетрезвый мотоциклист.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 39-летний житель деревни Малиновка ехал на мотоцикле «ММВЗ» по дороге Хидры – Малиновка. В какой-то момент мотоциклист выбрал небезопасную скорость и не смог удержать транспортное средство.

В результате падения водитель получил травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия ведётся проверка.

Отмечается, что у мужчины нет водительских прав, он ехал без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения (1,9 промилле).

Осенью 2019 года в Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen.

Пострадавший был госпитализирован – подробности здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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