Взрыв в штаб-квартире нефтегазовой компании в Мексике. Погибли 15 человек, более 100 ранены

Новости Мексики. В Мексике продолжается поисково-спасательная операция. Накануне в столице страны произошел взрыв в штаб-квартире нефтегазовой компании «Пемекс».

Полиция обыскивает здание. Под завалами могут находится люди. По последним данным, жертвами инцидента стали 15 человек. Число пострадавших превысило сотню.

На данный момент причины взрыва не установлены. Ранее прорабатывалось несколько версий. ЧП могло произойти из-за скопления газа на первом этаже или проблем с электричеством.

Зданию причинен существенный материальный ущерб. Оно частично разрушено. На место происшествия прибыл президент страны Энрике Пенья Ньето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.