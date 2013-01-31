В Петербурге жестоко избиты трое детей. Самому маленькому – нет и года

Новости России. У девятимесячной девочки закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, синяки по всему телу. У средней, 2011 года рождения, гематомы на обеих ногах, такие же травмы у двухлетнего мальчика.

Пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу:

В декабре 2012 года 22-летний мужчина и его 21-летняя супруга, находящаяся в состоянии беременности, приехали в Санкт-Петербург с детьми из Псковской области в поисках работы. Мужчина устроился грузчиком, а его супруга – продавцом. Установлено, что родители злоупотребляли спиртным, воспитанием детей не занимались, причиняли им побои.

30 января 2013 года нерадивые родители вновь избили детей. Причём младшей дочери были причинены телесные повреждения, опасные для жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Покушение на убийство малолетнего». Решается вопрос об избрании в отношении родителей меры пресечения и предъявлении им обвинения.



Дети сейчас находятся в больнице.