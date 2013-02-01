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В Атланте школьник выстрелил в голову другу после ссоры с ним

01 февраля 2013 06:20
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Новости США. В США снова стреляют по школьникам. На этот раз местом трагедии стала Атланта – столица американского штата Джорджия. Выстрелы прозвучали в одной из городских школ. В результате ранения получили два человека. Среди них – 14-летний мальчик.

Полиции удалось задержать нападавшего. Им оказался ученик этой же школы. Имя и точный возраст предполагаемого преступника официально не сообщаются. Он выстрелил в голову одному из своих друзей после ссоры между ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало года в США выдалось трагичным. Подобные инциденты случаются в стране чуть ли не каждый день. До сих пор в заложниках у пенсионера в Алабаме остается шестилетний мальчик. Пред тем как захватить ребенка, преступник убил водителя школьного автобуса, который заступился за детей.

# происшествия # Стрельба

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