Грузовик с пиротехникой взорвался на мосту в Китае. В пропасть упали 6 машин, погибли 30 человек

Новости Китая. В центральной части Китая взорвался грузовик с пиротехникой. Инцидент произошел на мосту, который частично обрушился. В пропасть упали по меньшей мере шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП погибло около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале февраля в Китае возрастает количество трагических случаев, связанных с пиротехникой. В эти дни проходят национальные праздники. Местные фабрики наращивают производство всевозможных петард и хлопушек.