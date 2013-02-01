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Грузовик с пиротехникой взорвался на мосту в Китае. В пропасть упали 6 машин, погибли 30 человек

01 февраля 2013 06:27
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Новости Китая. В центральной части Китая взорвался грузовик с пиротехникой. Инцидент произошел на мосту, который частично обрушился. В пропасть упали по меньшей мере шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП погибло около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале февраля в Китае возрастает количество трагических случаев, связанных с пиротехникой. В эти дни проходят национальные праздники. Местные фабрики наращивают производство всевозможных петард и хлопушек.

# происшествия # Взрыв пиротехники, фейерверк

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