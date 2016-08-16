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Взрыв в Барановичах: водителю машины оторвало ногу

16 августа 2016 14:30
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Новости Беларуси. Причиной взрыва на автозаправочной станции в Барановичах могла стать неисправность газового оборудования. Обстоятельства несчастного случая выясняют сейчас следователи.

Напоминаем, инцидент произошел утром 16 августа на окраине города. Семья из Кобринского района ехала в Минск. По дороге они остановились, чтобы заправить свой автомобиль метаном.

В момент взрыва газового баллона водитель находился рядом с машиной.

Его жена и сын, к счастью, отлучились. В результате произошедшего мужчина получил многочисленные травмы. Персонал станции не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ткачев, главный врач УЗ «Барановичская городская больница»:
Пациент был доставлен к нам в 08.00, и уже в 08.05 он был в операционной. У пациента повреждения, травматический отрыв левой нижней конечности на уровне верхней трети голени. Выполнено оперативное вмешательство и пациент сейчас находится в реанимации в стабильном, то тяжёлом состоянии.

# происшествия # Взрыв газа # Александр Ткачев

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