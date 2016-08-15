В Березинском районе сгорел дом 36-летнего мужчины: погибли его мать и сын

Новости Беларуси. На пожаре в Березинском районе погибла бабушка вместе с внуком. Огонь возник среди ночи в одном из дачных домов садоводческого общества «Красный берег».

Дом принадлежал 36-летнему мужчине.

Когда спасатели прибыли на место, спасать было нечего. Огонь полностью уничтожил здание. А во время разбора конструкций сотрудники МЧС обнаружили жертв возгорания, 65-летнюю мать хозяина и его 10-летнего сына, ученика одной из столичных школ.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.