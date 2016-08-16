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Взрыв в Барановичах: 46-летний мужчина в реанимации

16 августа 2016 11:29
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Барановичах. На заправке от взрыва газового баллона серьезно пострадал 46-летний мужчина.

Он сейчас находится в реанимации.

ЧП случилось рано утром. Авто, за рулём которого находился пострадавший, подъехало к заправочной станции. Баллон с газом находился в салоне.

В какой-то момент он взорвался.

К счастью, незадолго до инцидента два пассажира – в том числе ребёнок – вышли из машины. Следственный комитет проводит проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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