Взрыв в Барановичах: 46-летний мужчина в реанимации

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Барановичах. На заправке от взрыва газового баллона серьезно пострадал 46-летний мужчина.

Он сейчас находится в реанимации.

ЧП случилось рано утром. Авто, за рулём которого находился пострадавший, подъехало к заправочной станции. Баллон с газом находился в салоне.

В какой-то момент он взорвался.

К счастью, незадолго до инцидента два пассажира – в том числе ребёнок – вышли из машины. Следственный комитет проводит проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.