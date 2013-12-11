Новости Беларуси. Маленькие герои. В Кобрине четверо школьников помогли милиционерам задержать преступника. Дети играли недалеко от рынка, увидели убегавшего с курткой мужчину. Ребята не испугались – бросились за рецидивистом, позвонили в милицию и по шагам рассказывали о перемещении злоумышленника. Об опасности юные герои тогда не задумывались.

Сотрудники кобринской милиции с 9-летним Даниилом Рогачуком общаются как с будущим коллегой: четвероклассник – один из тех ребят, кто помог правоохранителям задержать рецидивиста. События в стиле остросюжетного фильма развернулись в одном из кобринских дворов: мимо компании детей пробежал мужчина, а следом с просьбой о помощи – продавец одной из палаток местного рынка. Не раздумывая, дети бросились в погоню.

Даниил Рогачук:

Мы побежали за дом. Он звонил во все подъезды, а потом побежал «на училище».

Как выяснилось позже, за один день на кобринском рынке вор со стажем украл сразу несколько курток. Преследования не ожидал, тем более со стороны детей.

Даниил Рогачук:

Он еще до этого сказал, что отдаст нам куртку, чтобы мы отстали. Мы сказали, что не отстанем, потому что у него еще таблетки и одна куртка.

Решив, что самим со злоумышленником не справиться, Даниил позвонил в 102.

Геннадий Кулик, первый заместитель начальника Кобринского РОВД:

Поступило сообщение от мальчика, который сообщил, что видел мужчину, убегающего с вещами, которые он похитил на рынке. Во время преследования они указывали ориентиры, куда бежит преступник, дежурный находился на прямой связи и подтягивал наряды РУВД и охраны.

Задержанный ранее был причастен к незаконному обороту наркотиков, то есть что у него на уме было в тот момент, конечно, трудно сказать.

За помощь милиции четверых ребят наградили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их поступок иначе как геройским не называет и потерпевший продавец.

Татьяна Мялик, потерпевшая:

Я плакала. Какие эмоции? Вы представляете сколько это денег. Они принесли, сказали, чтобы я не плакала, не переживала, потому что куртку нашли.

Родители юного героя поступком сына, безусловно, гордятся. Говорят, главное, чтобы желание помогать людям с возрастом не растерялось.

Андрей Рогачук, папа:

Рад был, что такой сын растет. Хотелось бы, чтобы он и в дальнейшем себя так вел в своей жизни.

Пока взрослые удивляются смелости детей, Даниил продолжает серию хороших поступков: мальчик нашел связку ключей, которую незамедлительно вернул владельцу. Мечтает стать милиционером. Сокрушается будущий правоохранитель только об одном: для полного сходства с персонажем любимого сериала ему не хватает только щенка по кличке Мухтар.