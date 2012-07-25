Взрыв на угольной электростанции в Польше: 4 человека ранены, остановлена работа 4 из 8 энергоблоков

На угольной электростанции на юге Польши накануне ночью произошел взрыв. Четыре сотрудника получили ранения. Остановлена работа четырех из восьми энергоблоков.

По неустановленным пока причинам, на первом энергоблоке воспламенилась угольная пыль. Пожар быстро перекинулся на второй, на данный момент под угрозой блок №3. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.

Теплоэлектростанция «Турув» работает в основном на буром угле и состоит из восьми энергоблоков. Согласно данным за 2010 год, эта ТЭС производит до 7% всей электроэнергии в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.