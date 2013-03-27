Взрыв на спиртзаводе под Поставами – одна женщина погибла

Новости Беларуси. На Лынтупском спиртзаводе в Поставском районе прогремел взрыв. Ударной волной выбило окна. Повреждены лестничные марши.

По последним данным, пострадали четыре человека - работники предприятия. Самое тяжелое состояние было у 27-летней женщины. Она была доставлена в реанимацию Поставской Центральной районной больницы. Врачи боролись за ее жизнь. Но только что стало известно, что женщина скончалась.

Состояние еще троих пострадавших стабильное. Для оказания пациентам помощи из Витебска экстренно прибыла бригада врачей, в том числе нейрохирург.

Причины взрыва устанавливаются. На месте ЧП работает следственная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

В 14 часов 12 минут в центр оперативного управления Поставского отдела по ЧС поступило сообщение от работника о взрыве с последующим горением на Лынтупском спиртзаводе. Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, наблюдалось незначительное горение на 1 этаже пятиэтажного железобетонного здания. Как выяснилось, в цехе 30 на 30 метров произошел взрыв емкости с сивушным спиртом.