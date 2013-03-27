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В Великобритании 14-летняя девочка умерла от укусов собак

27 марта 2013 14:22
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Новости Великобритании. В Великобритании 14-летняя девочка умерла от укусов собак. На ребенка напали два бульмастифа и два стаффордширских терьера. По словам друзей ребёнка, незадолго до произошедшего девочка приобрела в супермаркете несколько мясных пирогов. Прибывшие на место полицейские столкнулись с неконтролируемыми и очень агрессивными животными. Собак расстреляли.

Это уже не первый случай нападения псов на людей в Великобритании за последние месяцы. Недавно четырехлетний мальчик погиб от нападения собаки своей бабушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Собаки

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