Новости Великобритании. В Великобритании 14-летняя девочка умерла от укусов собак. На ребенка напали два бульмастифа и два стаффордширских терьера. По словам друзей ребёнка, незадолго до произошедшего девочка приобрела в супермаркете несколько мясных пирогов. Прибывшие на место полицейские столкнулись с неконтролируемыми и очень агрессивными животными. Собак расстреляли.

Это уже не первый случай нападения псов на людей в Великобритании за последние месяцы. Недавно четырехлетний мальчик погиб от нападения собаки своей бабушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.